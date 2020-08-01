視障老伯迷失方向，誤入西屯區某社區，暖心員警說「我的肩膀讓你扶著，放心跟著我走，我帶你去教會！」感動人心。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市一名視障阿伯本來要去教會做禮拜，卻因天候陰晴不定，讓其難以辨別方向，不小心走進太原路上某棟社區大樓

，員警到場關懷，向阿伯說「阿伯，我的肩膀讓你扶著，放心跟著我走，我帶你去教會！」一路細心引導以順利抵達教會，這一幕暖警當阿伯的眼畫面，感動很多用路人，還有民眾豎起大拇指按讚。

台中市警察局第六分局何安派出所員警黃南憬、彭國凱，日前獲報於西屯區太原路上某大廈有迷失老翁，經警方到場了解，六十八歲許姓老伯說，從小就有視覺障礙，近年來行動不便，只能拄著拐杖行走。

老伯表示，以往都自行走去參加教會，再由教會友人載送回家，但這次卻因天氣一會兒晴，一下子又下雨，讓他無法辨認方向，正當心慌時，幸好遇到員警相助。

員警安撫老伯，並協助老伯讓其搭肩行走，一路細心引導才得以順利抵達教會，老翁頻頻向警方道謝，感謝員警熱心關懷與協助，讓老伯感到相當溫暖又貼心！

(中時 )