Giannis was unstoppable when it mattered most 😤 pic.twitter.com/EeYDdIm7I7 — Bleacher Report (@BleacherReport) August 1, 2020

套句塞爾提克總教練史蒂文斯賽後針對最後1分28秒爭議判決的話，「裁判當時告訴我改判了，我只能繼續前進！」就可聽出他對尺度到底有多不滿，既然改判已成事實，塞爾提克最後也以112比119不敵公鹿，史蒂文斯只能吞了還能怎樣。

這個爭議判決出現在比賽最後1分28秒，雙方打成107比107平手，「字母哥」阿提托康波持球切入上籃取分，直接把塞爾提克後衛史馬特撞翻，裁判一開始認定字母哥進攻犯規，這也是他個人第6犯，等同換來畢業證書，公鹿看來不妙。

沒想到裁判決定重看慢動作畫面，經過短時間討論過後，裁判認定史馬特的左腳離開進攻免責區時間較慢，所以把阿提托康波的進攻犯規，改判史馬特阻擋犯規，也讓字母哥完成三分打，接著米德頓補上三分球，反讓公鹿「偷」走勝利。

阿提托康波全場投20中14，貢獻全場最高36分，外加15籃板、7助攻，卻因這次爭議判決躲過犯滿命運，米德頓也替公鹿拿下18分、8助攻；塞爾提克則以史馬特23分最高，塔圖全場投18中2、僅拿5分，堪稱塞爾提克輸球罪人。

(中時 )