貝克漢曬認證照。（圖／取自《on.cc東網》）

足球金童大衛貝克漢（David Beckham）和老婆維多利亞結婚21年，兩人育有3子1女，高顏值一家人一舉一動都是演藝圈話題，最近貝克漢自曝收到3兒子克魯斯（Cruz David）獻上的大禮，竟是專為修剪男性下體毛髮的神器，這麼特殊的孝心也讓貝克漢樂歪，還發了笑到流眼淚的表情符號。

貝克漢大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）過去是情場浪子，曾與「超殺女」克羅伊摩蕾茲（Chloe Moretz）交往，去年底他認愛《變形金剛4：絕跡重生》女主角妮寇拉佩茲（Nicola Peltz），最近高調宣布訂婚，美女舞蹈家舊愛Lexy Panterra受訪時則打臉布魯克林，稱他靠爸只能用爸媽給的錢，更說布魯克林不成熟，偶而讓人厭煩。

懶理外界對大兒子婚姻的閒言閒語，貝克漢最近仍常在IG分享日常，《東網》報導，貝克漢近日曬出收到小兒子克魯斯所送「剃毛神器」的認證照，說：「謝謝我的兒子給我們家貝克漢的男人們買了這個」，最後標註克魯斯帳號，引發討論。

(中時新聞網)