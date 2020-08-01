三倍券紙本7月15日開跑以來，經濟部統計已有超過1900萬人領購，民眾對自掏千元才能領券怨聲戴道。對此，國發會主委龔明鑫首度揭秘，三倍券不發現金且要自付千元的設計構想，其實是為確認消費意願。網友聽到財經官員解釋超傻眼，怒嗆「人民是白紙，不是白痴」，這邏輯真的太扯了！

台灣獨創的三倍券發放方式，民進黨政府顯得沾沾自喜，行政院長蘇貞昌誇稱「好領好用好刺激」，紙本採取用1000元換3000元回來的政策，更被龔明鑫視為可以過濾掉不想消費的民眾。

聯合報報導，龔明鑫昨(31日)參加「新冠肺炎政策對應研討會」，他首度揭秘三倍券設計的設計重點。他說，規畫時有參考2009年發放消費券的經驗，發現替代消費比例高，他們認為，如果民眾根本不想消費，不會願意掏出1000元來換券，這樣的設計就可以過濾掉這些人。

龔明鑫的這番說詞，網友紛紛幹譙，「這是今年聽過最大的笑話」、「這政府不知道有人連一千元都沒有？」、「這經濟學家的智商就這高度嗎？」、「你再掰嘛，人民是白紙，不是白癡，別把人民當白癡耍」、「為何三倍券不直接發現金？ 可以有機會撈錢」、「那跟馬英九的消費券有何不同？ 林北就是在大賣場購買生鮮。」、「錯了還要硬拗，這種官員該下台滾蛋」、「倒果為因，真是低能的政府。」、「這種非常時期還需要確認什麼消費意願？！」、「我想確認你的食量，就印糧票給你用嗎？這種執政團隊簡直腦子進水！」。

(中時新聞網)