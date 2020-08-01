台灣世界展望會邀請各界支持「原住星希望」，幫助原鄉學童順利上學，勇敢逐夢。（展望會提供／林良齊台北傳真）

自1999年起，台灣世界展望會與知名咖啡業者攜手合作關懷原住民孩童的教育發展，每年透過「原住星希望」支持多個鄉鎮孩子，其中在2019年就提供約2萬1209人次偏遠原住民學童的教育助學金、生活補助、住宿、文化知能培養，以及支持偏遠學童課後照顧、生涯發展、才藝學習、文化傳承等服務工作。今年，原住星希望正式邁入22周年，並以「今日的咖啡日常，明日的上學希望」為主題，邀請民眾捐款響應，讓原鄉部落的孩童可以安心讀書，穩定成長。

在南投縣仁愛鄉部落裡已服務15年的台灣世界展望會社工員林國正，分享他從小時候的經驗，到長大成年後回鄉的觀察，他表示雖然部落還是存在經濟產業發展匱乏、隔代教養、孩子疏於照顧、孩童到國中想放棄念書等問題，但因為「原住星希望」提供助學金、成立課輔班，以及興辦的培育工作坊等助學服務工作，讓部落孩童漸漸不再有課後在外遊蕩或是缺乏穩定三餐等狀況，甚至還興起對學習的熱忱，開始有意識地規畫未來藍圖。

而來自仁愛鄉部落的余健智，曾是林國正社工員關懷十年的受助童，如今已成為一名深受學生愛戴的國小老師，他表示正是因為過往台灣世界展望會的支持下，讓他得以透過教育拓展自己人生的可能性，同時也促使他想透過教育，繼續扭轉部落與孩子們的未來。

台灣世界展望會邀請各界支持「原住星希望」，幫助原鄉學童順利上學，勇敢逐夢，並於未來成為回饋部落的一份力量。相關資訊可洽愛心專線：02-2175-1995，或洽詢展望會官網。

(中時 )