台東縣警方年前破獲南部最大運毒集團，逮捕台灣3大毒梟之一的「南孝道」林孝道，近日再循線追查到2位陳姓接駁人員，及林所藏匿的100塊海洛因磚，總重約40公斤毒品，徹底瓦解「南孝道」毒品王國，台東地檢署今年3月偵結起訴，具體求刑15年。昨(7月31日)判決結果出爐，台東地院依共同運輸第1級毒品罪，重判林孝道18年有期徒刑。

林孝道是台灣3大毒梟之一，多年來逍遙法外，他與東南亞國際毒梟結盟，有專屬走私船隊、毒品倉儲、運輸車隊及販賣通路，是個極嚴密、完整的組織，逍遙法外多年，終於瓦解該毒品集團。

台東地檢署表示，此案查扣之海洛因磚296塊及甲基安非他命25包，毒品數量為國內歷年所甚見，倘若流入市場，經上中下游遞延鋪貨及摻葡萄糖加工，將造成社會無法彌補之損害，故應量處重刑。但主嫌林孝道因自白且供述而查獲其他共犯，依法必須減刑，故僅得建請判處於減刑後之最重刑度有期徒刑15年，至於其餘共犯則分別被求處無期徒刑至有期徒刑13年。昨(7月31日)判決結果出爐，台東地院依共同運輸第1級毒品罪，重判林孝道18年有期徒刑。

林孝道在國際上「名聲響亮」，不只將毒品運進台灣，日本、菲律賓、東南亞等地都有他的船隊，擁有船隻8至9艘，據點遍布全球，甚至還曾從南美洲運送古柯鹼到澳洲。

林孝道還曾聲稱與菲律賓總統杜特蒂關係很好，但杜特蒂當上總統宣示反毒後，視他為眼中釘，只要他一到馬尼拉肯定會被抓去槍斃，於是轉而跟反叛勢力交好，運毒船上也雇請反對勢力當傭兵，火力強大，這次因毒品運毒案不小心栽在警方手中，恐是他始料未及。

(中時新聞網)