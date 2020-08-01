前總統李登輝追思會今上午10時開放，開放民眾追思前，國民黨前主席吳敦義在李過世時曾在臉書寫下「昔人已去，是非留待後人說」；吳敦義今受訪表示，「功過留給後人評斷」一言，吳敦義表示，他沒有說這句話，但基於政黨理念不同，每個人評價就會不同，只要大多國人肯定他，就會在歷史上留下好名聲。

原本傳出也要來致意的前副總統連戰，則臨時取消行程。

吳敦義1日前往台北賓館悼念前總統李登輝，並追思牆貼上親筆寫的8個字的字條「為國為民，貢獻至大」。

吳敦義受訪指出，他與李登輝相識數十年，從民國62年當選北市議員時，總共兩屆、八年時間，期間台北市長共有五位，每一位都很優秀。1990年蔣經國過世時，李登輝就任國民黨主席與總統，派他到高雄擔任市長，對他照顧、栽培良多。

他指出，私人感恩是一回事，李為國為民，貢獻至大，李是真正達到讓中華民國台灣穩定繁榮發展、兩岸和平維持，打開國際重視與支持的人，他留給台灣非常多貢獻。

吳敦義表示，知道李的人都會敬佩李登輝，期待年輕人了解李登輝對國家、人民的貢

獻。

台北賓館設置「故李前總統緬懷追思會場」追思處所，8月1日上午10時起開放至8月16日，每天開放時間為上午10時至下午5時。會場將呈現李登輝生平事蹟與重要談話等紀錄，來緬懷他對國家一生努力的付出與卓著貢獻。

(中時 )