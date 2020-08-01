在上一次的專欄中，我以台股的四大多方論點，大膽預告，台股將突破歷史新高，進入12682點之上的「無人之境」。過去一個禮拜，台股果真如我所說，來到13031點的歷史高點，但同一時間，卻創下歷史的天量，上市櫃成交量合計4354億。

由於28日（周二）的走勢為開高走低，且由高到低跌了將近500點，因此形成了一根創高後重重拉回的暴量長黑K，就技術分析理論來說，可是大大的不妙，若依照當天盤後許多財經節目的註解，這不但是個空方型態，甚至有可能是個「崩盤」型態。對於技術分析的結果，我個人給予尊重，但我卻想說，今年的行情恐怕不是這麼一回事，因此在本周的專欄中，我將再一次的獨排眾議，分享一些個人看法。

2020年，如果你過度的看重技術分析，恐怕會吃了大虧，承接上一段所說的，「創高拉回、收暴量黑K」，似乎是結合了所有技術分析的負面元素，乍聽之下，拉回無罪、崩跌有理。但你知道嗎？同樣的情況在這兩個月來，已經頻繁的發生過3次。6/11、7/7、7/24這3天同樣都出現了「創高拉回、收暴量黑K」，但最終的結果呢？如你所知的，台股就是一再一再的創下新高。因此，以技術分析而得出「台股應該下跌」這種結論，似乎沒有太大的說服力。

同一時間，我們再來複習一下兩周前的專欄中，我所說的台股的四大多方論點：

一、無限QE

當基本面遇上了資金面，也只有被熱錢浪潮淹沒的份，加上川普的選情告急，這項政策的力道，只會擴張，不會縮減。

二、淡季不淡、旺季更旺

今年台股在5窮、6絕、7上吊的傳統淡季，都能夠在指數與企業的營收表現，繳出亮眼的成績單，那麼旺季來臨，又有什麼好擔心的呢？

三、緩漲急跌是多頭

自4月以來，每當台股出現大幅度回檔，緊接而來的，就是再創新高，這是非常明顯的強勢多頭特徵。

四、國安基金打死不退

前一次的國安基金例行委員會，做出了一個罕見且弔詭的決定，在12000點之上，堅不退場。我們或許可以合理推估，由於國安基金也需要績效，而這些國安基金的操盤人，以及幕後的老闆們，都認為即便台股在12000點，仍然有利可圖，需要隨時處於備戰狀態。

這四大論點，涵蓋基本面、政治面、資金面、技術面、籌碼面，但你會發現，沒有任何一點，會因為台股「創高拉回、收暴量黑K」而改變，那麼台股，何來看空的理由呢？

（中華財經台分析師林鈺凱）

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(中時新聞網)