有颱風即將形成，對台灣將有威脅！台灣颱風論壇表示，位於台灣東南方的熱帶低壓92W，有機會成為輕度颱風，可能是3號辛樂克或4號哈格比。周日至周一掠過東北部海域，通過時會讓各地下雨，移動速度快，影響時間短，但還是要密切注意他的動態！

天氣風險管理公司說，上午日本氣象廳將菲律賓東方的熱帶擾動升為熱帶性低氣壓，而且一併發出颱風形成預警，有機會在未來24小時內發展為第3號辛樂克颱風。

這顆低壓也是昨天提醒大家在周末要關注的系統，因為它來的很快，周日就會到台灣東方海面，周一最接近北部陸地，也不排除在颱風一形成後就會有颱風警報發布。路徑上已經逐漸明朗，但這顆低壓的結構偏向東強西弱，大台北、宜蘭在周日晚間至周一多多少少會有些風雨，如果它靠的再近一些，中部以北天氣都會受影響。

(旺報 )