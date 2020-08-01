娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！林志玲「上圍脹爆」現身；網紅「5年整形34次」慘淪女鬼；渣夫趁她懷孕搞小三；她梅開三度嫁小12歲老公，突問「如果我不會有孩子」，最熱的娛樂新聞，中時電子報娛樂為您追下去。

45歲台灣第一名模林志玲，自去年嫁給小7歲日本男星「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA後，就鮮少在螢光幕前露面。繼上回驚喜現身台北電影獎後，林志玲近日又再度露面為大陸電影拍片打氣，連洋裝都包不住的豐滿上圍，掀起陸網友熱烈討論。

大陸21歲網紅韓安冉，2015年因參加湖南衛視《變形計》爆紅，微博吸引超過480萬粉絲追蹤。被封為整形狂魔的她，自16歲開始整形，至今已動過超過34次手術，日前又於微博曝光她「最新面貌」，讓網友直呼可怕。

日本演藝圈銀色夫妻渡邊杏、東出昌大今年1月驚傳婚變分居，隨著東出昌大與唐田英里佳親密照曝光，也讓他愛家好男人形象瞬間崩塌，成為人人喊打的渣男！然而7/31日媒又報導兩人最新進展，表示杏與東出昌大已經辦好離婚手續，雙方預估在近日就會宣布離婚消息。

娛樂8點半》鍾麗緹當年頂著國際華裔小姐冠軍的光環踏入演藝圈，外型豔麗的她，是一代性感女神，鍾麗緹演藝成績亮眼，不過她的感情路波折，鍾麗緹曾有過2段婚姻，直到2016年才找到真愛，與小她一輪的張倫碩步入禮堂。

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