趙正宇昔日助弱勢族群生活物資，如今卻因涉賄被拍到「遮頭」狠狠移送北檢畫面。（中時資料照）

無黨籍立委趙正宇被檢調查出，從2018年開始疑似收受殯葬業者賄賂，向內政部營建署施壓，幫殯葬業者位於陽明山國家公園內的2萬多坪土地，得以開發使用。檢調到趙正宇家中搜索時，搜出920萬元現金，31日深夜將他移送北檢複訊時，趙面對大批媒體守候，他脫下身上外套蓋住頭部，狼狽行為被網友戲稱與「騙扁小子」黃琪有什麼兩樣？

「騙扁小子」黃琪坐出庭時，用毯子蓋住整個頭，羞於見人。（中時資料照）

有網友說，把趙正宇與黃琪2「蒙頭」的照片放在一起，心虛的行為的確有幾分像，只是對照起趙正宇在質詢台上意氣風發的樣子，這回涉嫌收賄920萬捲入殯葬關說案的狼狽貌，也在趙正宇的政壇生涯上留下紀錄。

據「三立」報導，寶塚生命紀念園負責人陳明瀚、展雲負責人鍾克信2人，在金山區有塊相鄰的地（地號88）換算坪數將近2萬坪的多筆土地，該處被主管機關營建署列為限建的「第三種一般管制區」，一但限建，土地等於沒有價值了，2人想要開發該處，因此找上「是知管理顧問公司」的總經理郭克銘當白手套，郭克銘憑藉著在立法院的人脈，找上時任內政委員會的立委趙正宇，對內政部營建署施壓，成功將2萬多坪的土地從限建區移出，成為現在的富貴山墓園。

(中時新聞網)