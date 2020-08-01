警方起獲手機、筆電等證物。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

32歲陳姓男子，以每筆200元左右價格，向駭客集團購買民眾個資，再拿這些資料上網盜刷，取貨後再打折拋售，半年來至少300多人遭冒名，不法獲利近300多萬，騙徒連三餐吃飯，也都盜刷叫外賣，北市警方循線追查，日前在台南逮捕陳嫌在內的6人，全案依詐欺、組織犯罪送辦。

北市刑大半年來接獲30多位民眾報案，指稱他們的信用卡遭人盜刷，損失金額通常在5000元至1萬元間，警方經分析比對，研判歹徒可能來自同一集團。

警方調查，陳嫌先向駭客購買個資，在台南成立工作室，找來蘇姓、林姓等共犯，利用買來的上千筆個資，前往網路電商盜刷，為了避免被發現，通常選擇5000元左右的小家電等商品。

貨物到手後，立刻轉至其他平台，以6至8折低價拋售，經半年來反覆操作，不法獲利超過300餘萬元。歹徒連平時吃飯、珍珠奶茶飲料，也都選用被害人的信用卡叫外送，行徑十分猖狂。

北市刑大科偵隊經連月追查，日前南下破獲陳嫌據點，起獲作案電腦、近千筆的民眾個資，陳嫌則辯稱貪小便宜，「只有盜刷過10幾個人」，但不為警方採信，訊後依詐欺、偽造文書、組織犯罪將6嫌移送法辦。

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(中時 )