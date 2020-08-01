Players, coaches and refs all locked arms and knelt during the national anthem before the Magic-Nets game pic.twitter.com/W0KthTU99O — Bleacher Report (@BleacherReport) July 31, 2020

就在所有參加復賽球隊賽前演奏國歌期間全體單膝下跪表達社會正義之際，魔術22歲小將艾薩克偏偏要跟別人不一樣，他在其他球員與教練下跪時，全程都站立低頭沉思，成為唯一沒在賽前單膝下跪的NBA球員，他的解釋是不符自己的信仰。

才剛傷癒復出的艾薩克賽後受訪表示，自己相信推動「黑人的命也是命」是正確的，可是賽前單膝下跪與穿上平權球衣，已不符合上帝所宣揚的信仰，更強調自己所篤信的上帝，已經影響到他的生命，也讓他做出唯一不肯單膝下跪的決定。

「如果你看看四周，種族主義問題並非困擾我們社會、國家，甚至整個世界的唯一問題，」艾薩克賽後這樣解釋，「我們團結起來對抗的，不僅僅是種族主義，而是困擾社會的一切問題，我想這些問題的答案，都會來自上帝的福音。」

只是隨著艾薩克成為目前唯一沒在賽前單膝下跪的NBA球員，自然引發外界褒貶不一的評價，不過就像《TNT》球評巴克利先前所說，「不該勉強所有球員都要下跪，也不該污名化不肯下跪的球員。」艾薩克的作法或許也有他的道理。

(中時 )