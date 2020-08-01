PTT有網友貼文指目擊經過。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

台鐵驚傳高壓電觸電意外！1日清晨6時33分，有民眾目擊一名女子，自行攀爬上台鐵彰化火車站月台的遮雨棚，沒多久就慘遭高壓電擊，全身冒煙、躺在遮雨棚上動也不動，經台鐵人員通報警消到場將她送醫，為何爬上遮雨棚，警方還在調查釐清。

台鐵電車高壓電纜線，電壓高達2.5萬伏特，若太靠近、距離1.5公尺左右就會引導電流引發觸電，這已經是今年以來台鐵第二起民眾進入月台後，經高壓電電擊事件，上次是今年二月發生在烏日車站；經通報119消防隊送醫急救。Ptt更有網友目擊後貼文指，該女子疑似自己爬上遮雨棚，冒煙慘狀驚人。

警方初步了解，觸電者為59歲黃姓女子，經消防隊員將她在頂棚救下，緊急送往彰化基督教醫院急救。院方指出，女子送醫時意識清楚、觀察生命徵象暫時穩定，但傷勢仍相當嚴重；除腳底幾乎焦黑外，全身更有高達90%嚴重燒燙傷，已轉燒燙傷中心插管治療中，有生命危險。

台鐵彰化站指出，今天清晨發現在第一月台頂棚，有民眾觸電後倒臥在頂棚上，緊急將一、二股斷電後，通知119將該民眾送醫救治，經檢查電車線並未受損，但有5個班次受到影響。目前電力段檢查電車線均運作正常，上午7時許第一、二月台皆已恢復正常行車，包括2003、2101、2503、371、2103、2514等車次，均受延誤。

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