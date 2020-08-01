據韓聯社報導，曾釀成南韓新冠肺炎疫情初期大規模群聚感染的南韓「新天地」教會、一度當眾下跪的教主李萬熙曾對衛生當局隱瞞新天地教會於2月集會地點與人數，被控涉嫌妨礙政府調查疫情，於1日遭逮捕。
報導指出，南韓水原地方法院對89歲的李萬熙發出逮捕令，指控他涉嫌向衛生單位繳交該教會2月時的集會人數與地點的假資料，當時剛好是南韓新冠疫情出現群聚傳染後，導致全國疫情蔓延。另外，李萬熙同時涉嫌貪污56億韓元的教會資金，並於2015年至2019年舉辦未經核准的宗教活動。
法官指出，李萬熙是否會遭判有罪仍有定奪空間，但部分起訴是確定的。此外，也有跡象顯示他們正計畫消滅證據，考量此一情況，不能排除未來有類似舉動。另外，法官也特別指出雖然考量李萬熙年事已高且患有慢性病，但不代表他不會入獄。
除了李萬熙之外，另有7名新天地教會總會高層於7月28日遭起訴，涉嫌違反傳染病防治法與妨礙司法，其中3名已被逮捕。
在南韓疫情爆發最為嚴重的2月，由於病例多與新天地教會有關，讓李萬熙曾在媒體鏡頭前下跪，聲稱新天地教會將會積極和政府合作，不會逃避提供相關資訊。
根據南韓疾病管制中心指出，目前南韓新冠病毒確診病例共有1.4萬人，其中超過5千名與新天地教會有關。
(中時新聞網)
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