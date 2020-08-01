前總統李登輝追思會今上午10時開放，開放民眾追思，演過李登輝的藝人楊烈則說，「他會一直保佑我們」。飾演李登輝，在他心裡做這件事已經變成一個任務。

國際橋牌社飾演李登輝的楊烈受訪指出，今天這樣的日子，心裡很難過，雖然李總統98高齡高壽，但是過去一個人擔當了對台灣民主所有的貢獻，這是非常確定的事情，「永遠都會留在我們心裡，我對他非常敬重敬愛」。

他說，李在世的時候，他們拍了國際橋牌社，自己飾演李登輝，把李過去所有豐功偉業、對台灣民主的貢獻奮鬥，用其的勇氣、智慧把所有困境一一化解掉，非常道地落實台灣民主。

他說，現在第二季也開始要進入拍攝過程，他心裡本來是從一個戲劇工作，轉而到相當重要的任務，必須把前總統過往運用自己的勇氣跟智慧，帶給台灣民主的寬裕、民主的境界，更應該把這個角色扮演好，把過去所有事情讓大家都知道。

楊烈說，「我只能說，我們還是很需要他，他在天上人間，我想他也會一直保佑我們，我剛有這樣的祈求。哽咽這是難免一定會的，他真的非常敬愛敬重他」。

至於第二季拍攝心情；他說，都做了非常仔細、周到的改變，會參照李過去在華盛頓，有一場演講，實況也有在參考，所以他去做了臉部攝影掃描，算是一個新科技，製作單位也很認真，希望把李傳神的臉，演講實況也會引用當時的實際情況，但是那一串內容就由他來講。

楊烈強調，現在在他心裡做這件事已經變成一個任務，不能辜負李以前對台灣所有的民主作為，讓台灣能夠平平順順走下來。

台北賓館設置「故李前總統緬懷追思會場」追思處所，8月1日上午10時起開放至8月16日，每天開放時間為上午10時至下午5時。會場將呈現李登輝生平事蹟與重要談話等紀錄，來緬懷他對國家一生努力的付出與卓著貢獻。

(中時 )