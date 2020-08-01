時代力量黨主席、前立委徐永明涉收賄弊案遭檢調約談，讓過去力打弊案、反貪汙色彩鮮明的時代力量遭受質疑，時力北市議員黃郁芬要求黨中央盡速啟動黨內調查程序，並予以停權處分，送交黨部紀律委員會議處。黃郁芬稍早再度開轟，並直言「究竟現在這件事情發生在一位黨主席身上時，該如何看待其政治責任及政黨的作為？」

檢調懷疑多名立委接受李恆隆賄賂介入SOGO經營權案，施壓經濟部並推動公司法第9條修法，昨兵分多路搜索，並約談徐永明及前徐永明辦公室林姓主任及李姓助理。黃郁芬昨率先開砲，要求比照前時力立委高潞以用助理涉補助案時，在案情釐清前先停權。

黃郁芬稍早再度在臉書提及此事，她說經過連夜偵訊，徐永明在2019年底收受前太流董事長李恆隆200萬元賄款，恐成為本黨涉貪第一人。在司法程序上，她認為在法院審判確定前，相關人士都應受無罪推定原則的保障。不過同時也想跟大家討論，「究竟現在這件事情發生在一位黨主席身上時，該如何看待其政治責任及政黨的作為？」

黃郁芬提及，時代力量曾於2018年12月25日召開記者會公布針對《公職人員選舉罷免法》增訂第112條之1條文修正草案。前委員黃國昌曾說「對於政黨推薦的候選人，當選就任公職期間貪污，現行法沒有相應政黨必須連坐處罰的規定，因此有人發生貪污行為時，推薦政黨常拍拍屁股、雙手一攤不處理，對台灣社會造成嚴重傷害，這更加突顯必須要讓政黨連坐處罰的必要性」。黃當時舉例「前立委李慶華貪汙跑走，法務部無法迴避責任，但國民黨主席吳敦義不用負責？我呼籲很多次，但國民黨態度就是裝死，這是你們推薦的候選人？還是七連霸立委，可以置之不理、若無其事嗎？」

當時時代力量宣稱，種種問題凸顯政黨候選人貪污行為要政黨連坐的必要性，如果政黨有責任、提供具體事證，就免予處罰。黃郁芬指出，雖然當時所提出的修正草案並沒有在立法院三讀通過，但為了符合時代力量當時提出修法的初衷，尤其徐永明主席是當時的黨團總召，並且為了向社會各界證明時代力量對不法情事毋枉毋縱，絕不因為事涉本黨人士，就雙重標準、悖離原本立場，建請黨中央負起責任，以最高標準針對徐永明主席涉貪一事進行調查，並舉報提供具體事證。而時代力量副秘書長林鈺傑，身為徐永明主席過去擔任立委時的辦公室主任，同因本案被北檢傳訊，不宜繼續擔任時代力量的紀律委員會之委員一職。

黃郁芬認為，為避免發生「球員兼裁判」之情況，決策委員會應在徐停權後，決定代理黨主席，並由代理黨主席重新提送紀律委員會之委員，經決策委員會通過以補足林鈺傑副秘書長之缺額。若決策委員會中有委員擔任徐的陪偵律師，應於決策委員會討論此事時自行迴避，並放棄關於此事之決策權，以昭公信。

黃郁芬表示，在司法上，的確應該秉持無罪推定的原則，但這不代表可以蒙蔽雙眼。在政治上，讓現在的主席先暫停黨職及黨務，好好接受調查，以釐清案情，才是正確的決定。

(中時新聞網)