金山區長廖武輝化身男模，介紹磺港溫泉公共浴室泡黃金湯舒緩身心。（許家寧翻攝）

民眾可搭乘youbike單車，從中角灣國際衝浪中心出發，踏浪觀海景（許家寧翻攝）

參加社區導覽，集滿點數還可兌換限量手作小物。（許家寧翻攝）

金山區公所與金包里社區合作推出「青春山海線，金山輕旅行」即日起可透過YouBike或中巴運具二選一，進行一日踏青漫旅行，區內目前設有中角灣、八德街的流蘇公園、金美國小杜鵑公園等借用站，悠遊卡一卡在手就可隨時出發。

金山區長廖武輝表示，響應市府振興疫後經濟，盤點金山區的好山好水、豐富的自然生態及觀光資源，與社區共同規微型小旅行，民眾可透過單車或巴士，由社區導覽人員帶你中角灣踏浪、喝咖啡享海景、小鶴基地清水蓮花田賞蓮製作蓮花凍。

接著還可以到磺港溫泉公共浴室泡黃金湯舒緩身心、魚路古道體驗過往先民挑魚徒步前往台北士林的氛圍，還可到獅頭山公園觀燭臺雙嶼、吸收森林芬多精，最後在清代商業金包里老街購買特色甘藷伴手禮，來北海岸放鬆渡過一天。

金包里社區理事長王添旺表示，本次與區公所共同規畫的遊程，都是金山具有指標性的景點，社區為此也請在地文史老史培訓老中青三代及新住民導覽員，將帶領來訪的朋友走進田野鄉間，深入瞭解金山區在地農產品特色、花卉及溫泉公共浴室文化。

另外，更透過與小鶴基地合作傳達食農教育與棲地保育、地方創生等觀念，使大家更喜歡金山，進而帶動地方觀光商機，而社區也設計老街消費集章活動，集滿點數即可兌換限量手作小物，詳細可見臉書「新北市金山區公所」粉絲團。

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