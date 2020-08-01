【現場直播】內蒙古馬賽開賽儀式最新畫面 ｜2020.8.1

「內蒙古馬賽」開賽儀式於8月1日上午在內蒙古錫林郭勒盟錫林浩特市舉行，將在全區各盟市展開為期三個月的賽馬賽事、民族文化節直播活動，安排直播賽事25場左右，其中重點賽事活動包括場地速度比賽5場、場地障礙賽4場、民族傳統比賽9場，特色馬文化活動7場，以及極具觀賞性、趣味性的馴馬大賽和馬術大賽2場。

(中時新聞網)