直播》萬馬奔騰！內蒙古馬賽開賽 選手展現精湛訓馬技巧 10:532020/08/01 中時新聞網 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 萬馬奔騰！內蒙古馬賽開賽 選手展現精湛訓馬技巧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直播】內蒙古馬賽開賽儀式最新畫面 ｜2020.8.1 「內蒙古馬賽」開賽儀式於8月1日上午在內蒙古錫林郭勒盟錫林浩特市舉行，將在全區各盟市展開為期三個月的賽馬賽事、民族文化節直播活動，安排直播賽事25場左右，其中重點賽事活動包括場地速度比賽5場、場地障礙賽4場、民族傳統比賽9場，特色馬文化活動7場，以及極具觀賞性、趣味性的馴馬大賽和馬術大賽2場。 (中時新聞網) #內蒙古 #賽事 #馬賽 #開賽 #錫林 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 中國大視野》蓬佩奧談南海 疑暗藏戰爭授權 - 兩岸 搞港獨、要民主、被嫖娼等6港人 全遭港府以違國安法通緝 - 兩岸 陸開通北斗系統 擺脫對美GPS依賴 - 兩岸要聞 - 中國時報 中美協力精進導航 137國簽合作 - 兩岸要聞 - 中國時報 武術大師又造假 遭批侮辱「沂蒙傳奇武術擂台爭霸賽」每一個字 - 時政 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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