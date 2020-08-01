2020年「基襪大戰」於8月1日打響，洋基首戰以「法官」賈吉(Aaron Judge)的兩分全壘打奠定勝基，紅襪僅有查維茲(Michael Chavis)的陽春炮撐場，最終洋基在主場開幕戰5-1擊敗紅襪，贏得3連戰第一場，開季至今5勝1敗。

此戰兩隊得分皆靠全壘打，紅襪查維茲3局上開轟先馳得點，但洋基賈吉3局下撈到一顆內角曲球，轟到反方向右外野牆外，洋基從此領先到底。4局下厄薛拉(Gio Urshela)、8局下賈登納(Brett Gardner)各補1轟。紅襪雖有攻占得點圈但都被雙殺結束，全場遭3次雙殺。

洋基先發投手蒙哥馬利(Jordan Montgomery)去年手肘韌帶重建報銷，這是他2018年4月以來的首個勝投，他5.2局失1分，只有1次四壞保送。賈吉今日5支1打擊率稍降，但他已連續3場開轟，長打率衝到0.667。勒瑪修(DJ LeMahieu)則繳出3安猛打賞，打擊率高達0.455。史坦頓(Giancarlo Stanton)3打數掛零，還挨了觸身球。

紅襪核心棒次熄火，波格茲(Xander Bogaerts)雖有兩安，但全隊除了1支陽春炮沒有任何長打。下一戰洋基派出田中將大先發，對抗紅襪戈德利(Zack Godley)。

(中時新聞網)