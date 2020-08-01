今天是原住民日，蔡英文總統出席原民會主辦的「2020原住民族26周年論壇」時表示，這幾年她不管多忙，都一定會參加原住民日活動，提醒大家當年是在李登輝前總統支持和許多民間人士爭取下，才將山胞正名為原住民族。

蔡英文強調，這次正名是台灣發展史上重要的一頁，原住民族要找回自己的歷史觀點，台灣的其他族群也有必要傾聽這些觀點，過去四年透過總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會，一次又一次釐清歷史真相，原民會也出版了十本原住民歷史專書，展開社會對話；教育部也在十二年國教課綱上路後，培養教師，讓不分族群的學子都有機會學到原住民的觀點，文化部也在博物館、紀念碑方面投入心力，客委會則鼓勵客家鄉親和原住民族重新譜寫族群互動的歷史。

蔡英文強調台灣每個族群的記憶共同構成了台灣歷史，期待在原住民日這天，所有台灣人都能一起認識原住民族的歷史、聽原住民族的故事。

原民會主委夷將.拔路兒也表示 要感謝前總統李登輝的支持，促使國民大會於1994年通過修憲將山胞正名為原住民族，這也是每年八月一日為原住民族日的由來。他還指出，蔡英文的曾祖母是排灣族，在她執政頭四年，有許多推動原住民族事務的成果，包括2016年禁伐補償上路，帶來環保、防災效果；廣設長期照顧的健康文化站；立法通過原住民族語言發展法，讓原住民族語成為國家語言。

(中時 )