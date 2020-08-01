阿拉斯加（Alaska）於當地時間7月30日上午發生一起嚴重空中交通事故，兩架小型飛機在索爾多特納（Soldotna）的機場附近相撞，造成7人死亡。其中一名是67歲的基奈州眾議員蓋瑞科納普（Gary Knopp），飛機殘骸散落滿地，景象令人心驚。

阿拉斯加7月30日上午發生一起嚴重空中交通事故，兩架小型飛機在機場附近相撞，造成7人死亡。示意圖。(圖片來源／達志影像shutterstock提供)

據《獨立論壇報》報導，阿拉斯加公共安全部專員普萊斯（Amanda Price）表示，相關人員立刻抵達事故現場並聯繫所有死者的家屬，這起令人難以置信的事故，讓許多家庭都跟著心碎。國家運輸安全委員會也緊急啟動調查，要將事故原因查個水落石出。

一位民眾蓋勒（Rita Geller）在事故地點附近的高爾夫球場工作，她表示一聽到兩架飛機在天空中撞在一起的巨大聲響，就急忙開始狂奔，「我往淨空的地方跑，我看到一架飛機爆炸！」蓋勒親眼看著飛機墜落地面，「我沒看到另一架飛機，但有好多殘骸、碎片飛來飛去！太恐怖了，就跟911事件一樣。」

報導指出，這起事故共造成7人死亡，除了蓋瑞科納普之外，還有一名堪薩斯州（Kansas）的嚮導，其中的4名死者是來自南卡羅來納州（South Carolina）；其中6人在事故現場就已經被宣布死亡，而第7人則在被送到醫院時死亡。

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(中時新聞網)