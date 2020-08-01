Last play of the game. Bron locked up Kawhi and PG to seal the W 😤 pic.twitter.com/27UQtLF6WH — Bleacher Report (@BleacherReport) July 31, 2020

昨天(7月31日)的復賽開幕戰「洛城內戰」，靠著「小皇帝」詹姆斯最後關頭的一攻一守，湖人驚險以103比101氣走快艇，儘管快艇前鋒保羅喬治跟裁判抱怨，他的最後三分出手遭到詹皇犯規，1日出爐的最後2分鐘裁判報告，卻證明詹皇是清白的！

在今天公布的湖人與快艇之戰最後2分鐘裁判報告當中提到，詹姆斯最後一防並無犯規，因為詹皇用手臂擋在保羅喬治的身體前面，但在喬治舉手把球投出之際，詹皇已經很迅速把自己手臂收了回來，所以詹皇這個防守動作沒有犯規。

這份裁判報告卻公布讓快艇更加尷尬的調查結果，因為在這場比賽最後2分鐘內，總共出現3次誤判，受益方都是快艇，分別是最後1分50秒里歐納德走步沒吹、最後50秒里歐納德腳踢球沒吹，以及最後16秒馬可斯莫里斯阻擋沒吹。

這就表示湖人不僅贏得相當乾淨漂亮，快艇更是自己沒法掌握這3次誤判所帶來的隱形優勢，只是這樣的裁判報告結果，還好出現在目前排名賽期間，假如等到湖人與快艇在西區冠軍賽相遇，才出現如此誇張的誤判，後果恐怕沒人擔得起！

(中時 )