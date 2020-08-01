前總統李登輝追思會今上午10時開放，開放民眾追思，日本台灣交流協會代表泉裕泰也赴追思會場悼念，被問到有聽說前首相會來參加追思會；他說，他說官方沒有正式發表還不清楚。

泉裕泰是追思會場開放後，第一個前來悼念的外國駐台代表人員。他在館內獻花致意後，在館外追思牆貼上「代表日本國民由衷的感謝，希望您一路好走」親筆字條。

被問到今天是以什麼樣的心情來參加追思會；他說，對台灣與日本來說，真的很重要的人過世了，感到十分可惜。李前總統能夠奠定了台灣民主、自由的根基，實在是很偉大的政治家。

他說，去年有在哪裡與李前總統有見過一面，就很想再碰面所以很惋惜。

台北賓館設置「故李前總統緬懷追思會場」追思處所，8月1日上午10時起開放至8月16日，每天開放時間為上午10時至下午5時。會場將呈現李登輝生平事蹟與重要談話等紀錄，來緬懷他對國家一生努力的付出與卓著貢獻。

(中時 )