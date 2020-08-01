立法院今傳出6名立委疑因涉入SOGO經營權行賄案遭檢調約談到案，其中包括時代力量黨主席徐永明。對此，有網友直言，時代力量黨主席涉貪，這對時代力量的形象而言，是非常嚴重的打擊，慘！

徐永明涉收賄弊案遭檢調約談，讓過去力打弊案、反貪汙色彩鮮明的時代力量備受質疑。據悉，調懷疑，徐永明在第九屆第五、六會期擔任立法院財政委員會委員期間，接受李恆隆賄賂介入SOGO經營權案，施壓經濟部並推動公司法第9條修法。31日兵分多路搜索，並約談前立委徐永明及前徐永明辦公室林姓主任及李姓助理。

對此，網友kero2377在批踢踢「一定是時代力量最傷」為題，發聞表示，民進黨 陳唐山(前立委)、蘇震清(無黨)、趙正宇(無黨)，國民黨貪污沒很意外，時代力量可是黨主席涉貪，「你就想想如果是蔡英文或者江啟臣涉貪，會是多嚴重好了，慘」！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

針對傳出徐永明遭到搜索約談，時代力量發言人陳志明說，目前還在了解實際狀況中，因今天黨部彈性調整放假，檢調單位並沒有到黨中央搜索，其實狀況並不清楚。

(中時新聞網)