國家實驗研究院1日發布，台灣大學應用力學研究所終身特聘教授吳光鐘正式接任院長，原院長王永和則在5月31日卸任後，歸建成功大學。

王永和自2016年10月17日就任國研院第六任院長，2019年10月續任後，是國研院創院至今唯一獲聘續任的院長。

國研院表示，吳光鐘於1985年獲得美國康乃爾大學理論及應用力學博士學位，隔年返台進入臺灣大學應用力學研究所任教，曾任臺大應力所副所長、所長、奈米機電系統中心主任、力學期刊總編輯、國家實驗研究院副院長、中華民國力學學會理事長、科技部第二期能源國家型計畫執行長。研究領域為異向彈性力學、彈性波傳及破壞力學，曾榮獲中華民國力學學會孫方鐸獎章、會士、臺灣大學教學傑出獎、臺大工學院宗倬章先生講座、國科會傑出特約研究員獎。

吳光鐘院長曾於2006年至2012年、2017年至2020年兩度擔任國研院副院長，並於2020年6月起擔任代理院長，對國研院業務非常熟悉。

吳光鐘表示，國研院的基本任務是建構研發平台來支援學術研究，未來將持續優化各中心的科研服務，以協助學界能快速的將原創構想轉化為應用技術或產品。國研院也將配合蔡英文總統提出的「六大核心戰略產業」政策－發展資訊及數位產業、資安產業、生物和醫療科技產業、國防及戰略產業、綠電及再生能源產業、民生和戰略物資產業，以及科技部吳政忠部長提示的六大加強發展主軸－深化生技醫療產業、開發A世代半導體計畫、數位轉型、6G網路、資通安全、前瞻網路建設，積極參與各相關計畫，以善用國研院各中心的研發及育才能量，促進產業科技發展並培育所需的科技人才。對於國研院被科技部賦予的沙崙智慧綠能科學城C區營運任務。

此外，吳光鐘也期望將該區打造為一個結合國內外產學研團隊的創新生態系，由國研院建構數位創新的整合平台，提供產業數位轉型的一站式服務。

(工商 )