太悲情了，養8年的女兒竟然不是自己親生的？大陸陝西1位高姓爸爸離婚後和一女子未婚產下女兒，但日前卻發生女兒未報戶口而無法繼續上學的困境，他為了讓女兒有身分而前去做親子鑑定，不料，結果竟讓他頭頂大閃綠光。

據《南國今報》報導，高姓男子離婚後在2012年與一女子未婚產下女兒，女子事後才坦承自己仍有婚約在身，高南出錢替女子處理離婚手續，不料2015年女友卻跑路，愛女戶口都來不及報，生母就跑了。

2018年時，女兒學校校長致電高男表示若沒報戶口，女兒將沒辦法繼續上學。愛女心切，高男為了報戶口而去做親子鑑定，怎知，檢驗結果出爐才發現與孩子無血緣關係，白白替別人養了8年的孩子。

但高男不在意血緣關係，只願能替女兒報戶口讓她順利上學。不幸的是當初生產時的衛生所已拆遷，調不到分娩紀錄與出生證明，唯一方法只有聯絡上已跑路的生母，將其入籍。但生母早已另組家庭，更拒絕把孩子納入戶口。

當地民警無奈表示，發生這樣的事他也很遺憾，但法律上不承認高男具有扶養權。律師則指出，其實高男可以選擇將愛女送回生母，更能透過法律拿到補償金，但高男捨不得養育8年的女兒，女兒也不願離開心愛的父親。目前全案仍持續協調中。

(中時新聞網)