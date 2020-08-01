道奇隊王牌投手柯蕭（Clayton Kershaw）要回來了！他原訂是開幕戰投手，但因為背傷突然復發，在開幕前沒幾小時臨時缺陣，根據美媒報導，柯蕭將在美國時間周日(台灣時間周一凌晨)先發對上響尾蛇，這也是他本季初登板。

今年32歲的左投柯蕭近2年飽受傷痛困擾，不過幸運的是沒有太嚴重的身體傷害，道奇目前僅有4名健康的先發投手，梅（Dustin May）、史崔普林(Ross Stripling)、烏瑞亞斯(Julio Urias)、伯勒(Walker Buehler)，在這樣的陣容中道奇仍是拿下5勝2敗並列國聯西區第一，柯蕭的回歸也緩解投手群壓力。

據美媒報導，柯蕭是在開幕前進行例行重量訓練時發現背部僵硬，當天晚上做MRI檢查時是正常，接下來幾天都在治療，但背部無法放鬆，因此直到現在才能離開傷兵名單。道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)透露，柯蕭本周丟完牛棚後感覺不錯，因此讓他在周日先發，伯勒則延遲到下周一登板。

道奇對柯蕭是否有投球限制則還沒有消息，不過教練團可能會在他前2次先發做些控制，這對道奇牛棚不算有壓力，35.1局中道奇牛棚自責分率僅1.02，相當優異。

(中時 )