055型南昌艦晝夜實彈射擊訓練

中國大陸自製的20兆瓦渦輪發電機已首度投入實際應用，廣泛預料，它將用在解放軍的未來戰艦上，以支援能驅動電磁炮與雷射等高能武器的先進「整合電力推進」（integrated electric propulsion，IEP）技術。

據《環球時報》與《南華早報》（South China Morning Post）報導，艦用20兆瓦渦輪發電機是由國營中國船舶工業集團公司（CSSC）旗下的704所，也就是上海船舶設備研究所研製。而據704所說，打造20兆瓦渦輪發電機的作業早在2018年完工，但直到「最近」才服役。

儘管它並未透露，解放軍在哪些戰艦上安裝了20兆瓦渦輪發電機，但據信這些發電機會用來為055型飛彈驅逐艦等最先進的戰艦提供動力。這些發電機將使戰艦的發電能力增為4倍，實現全電推進的可能性。此外，它們也能用來驅動雷射炮和雷射武器。

055型南昌艦晝夜實彈射擊訓練

北京軍事專家李杰說，對這些戰艦而言，瓦渦輪發電機至關重要，強有力的發電機意味著所有耗電的高能系統都能運作。

055型飛彈驅逐艦若安裝3、4台新型渦輪發電機，不僅能讓最高船速超過30節，還能驅動電磁炮。而全電力推進不僅省油，能增加反應時間，還能提升機動性。此外，戰艦與高能武器系統整合後，更能加強戰力。

(中時新聞網)