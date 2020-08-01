◎金剛鸚鵡翱翔 天空好繽紛

疫情大解封，金剛鸚鵡也來台東「報復性出遊」。日前有來自全台灣70幾位鳥友帶著100多隻金剛鸚鵡到台東鳥聚，每隻10萬元起跳的鳥寶在國際地標傾巢而出，藍天下色彩繽紛，場面壯觀，遊客直呼好療癒。

◎找回育兒手感 圓圓親餵母奶

台北市立動物園大貓熊寶寶終於回到媽媽「圓圓」的懷抱，園方指出，圓圓已找回育兒的手感，也會用舌頭為寶寶刺激排便和尿尿，且親自餵母奶，讓貓熊寶寶「圓仔妹」吃得津津有味，吃飽喝足還會躺在媽媽懷裡睡覺，安全感十足。不過圓圓護子的行為非常強烈，會故意把寶寶遮起來，讓保育員很難觀察到寶寶的情形。

◎浪浪變心輔犬 療癒特殊童

投入志工工作10多年的陳奕君，2年前轉換跑道投入特殊兒童教育，由於喜愛動物，特別成立台灣心輔犬培育團隊，與專業導盲犬指導員鍾皓羽共同訓練流浪犬成為專業療育犬，幫助亞斯伯格、情緒障礙等孩童開發潛能。

◎海生館打卡趣 白鯨與你道早安

暑假開跑至今不到1周，屏東海生館因「夢幻打卡點」太吸睛，入館人數已比去年同期成長2成，遊客除喜歡與小白鯨、企鵝自拍外，站在海藻森林前捕捉剪影更是熱門拍法之一，成就國際級「米其林綠色指南」三星必遊景點的美名。

◎曾被他照顧 驢子認出老友狂撒嬌

遊客李俊賢日前遊台東初鹿牧場，突然有頭毛驢向他投懷送抱，還發出撒驕似的悲鳴，原來阿賢曾是該牧場員工，照顧這頭驢子3年，阿賢離開牧場2年，舊地重遊，竟被驢子認出來，人驢深情互動，旁觀遊客好生羡慕。

◎趕都趕不走 浪浪小虎成菓林課程

流浪狗「小虎」數度徘徊菓林國小，校方三番兩次驅趕，不料隔沒多久又再回來校園，校長李新寶決定將牠留下，在校園內設置「小虎專區」，設計生命教育及愛護動物相關課程，透過小虎的故事讓孩子們體會生命可貴。

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(中時新聞網)