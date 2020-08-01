海巡之友總會總會長陳進財等3人於7月31日、8月1兩日至金馬澎分署馬祖地區岸、海巡隊、查緝隊所屬一線及國防部東引地區指揮部等執勤單位勞軍慰勤。（金馬澎分署提供）

海巡之友總會總會長陳進財等3人於7月31日、8月1兩日至金馬澎分署馬祖地區岸、海巡隊、查緝隊所屬一線及國防部東引地區指揮部等執勤單位勞軍慰勤。（金馬澎分署提供）

海巡之友總會總會長陳進財等3人於7月31日、8月1兩日至金馬澎分署馬祖地區岸、海巡隊、查緝隊所屬一線及國防部東引地區指揮部等執勤單位勞軍慰勤。（金馬澎分署提供）

海巡之友總會總會長陳進財等3人於7月31日、8月1兩日至金馬澎分署馬祖地區岸、海巡隊、查緝隊所屬一線及國防部東引地區指揮部等執勤單位勞軍慰勤，特別致贈加菜金，為海巡同仁加油打氣。

陳進財指出，此行最主要的目的，是向海巡同仁表達最大的敬意，並給予最大的支持及鼓勵，另近期更為照顧海巡同仁大力推動「團體傷害保險」，以維同仁在辛勞工作時也能擁有最大保障，讓基層海巡同仁感受到社會百姓的肯定以及海巡之友總會的關懷與照顧。

正值炎夏酷暑，馬祖地區夏季高溫已來到攝氏33度，再加上後疫情時代國人報復性旅遊風潮興起，探索夢號開啟旅遊史新頁，以台灣轄境金、馬、澎三島為跳島設定開啟探索之夢，為維護國人安全，固守疆界，辛勤的嚴守把關。

海巡之友總會在慰勞馬祖地區四鄉五島各單位過程中，已深刻感受到一線同仁執勤所面臨先天地理環境的嚴峻、夏季頂著高溫酷暑、冬季還須面對近0度的體感溫度及生活交通的不便利，卻仍秉持負責敬業的態度及精神，並由馬祖岸巡隊向海巡之友貴賓專業解說，應勤實務經驗與本署五大核心工作任務介紹後，全體人員於各站所合影留念。

金馬澎分署表示，感謝海巡之友總會長期以來對海巡同仁的關懷和照顧，尤其是千里迢迢來到離島馬祖探慰官兵的關懷行動，讓第一線同仁感受到溫暖。雙方相談甚歡，展現軍民一家親的溫馨畫面，整個勞軍活動在歡樂聲中圓滿結束。

(中時 )