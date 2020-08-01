北市府日前剛爆發建管處人員涉貪後輕生，近日又發生就服處約聘雇個管員持毒遭逮，且非初犯，遭外界質疑公務員頻頻出包，台北市長柯文哲今表示，「抓到就按表操課，該處罰就處罰」，市府有8萬名員工，不能保證每個都聖人，相信北市公務體系制度還是全台最完整。

持毒遭逮的為就服處32歲呂姓個管員，7月29日晚上9時許警方循線前往呂位於台北市士林區葫蘆街的住處搜索，當場起獲3包安非他命及1包安毒藥丸，依法送辦。

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(中時 )