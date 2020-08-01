北市就服處員工持毒遭逮 柯：不能保證每個都聖人 11:212020/08/01 中時 譚宇哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲今表示，市府有8萬名員工，不能保證每個都聖人。（譚宇哲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市府日前剛爆發建管處人員涉貪後輕生，近日又發生就服處約聘雇個管員持毒遭逮，且非初犯，遭外界質疑公務員頻頻出包，台北市長柯文哲今表示，「抓到就按表操課，該處罰就處罰」，市府有8萬名員工，不能保證每個都聖人，相信北市公務體系制度還是全台最完整。 持毒遭逮的為就服處32歲呂姓個管員，7月29日晚上9時許警方循線前往呂位於台北市士林區葫蘆街的住處搜索，當場起獲3包安非他命及1包安毒藥丸，依法送辦。 ★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！ (中時 ) #北市市府 #處罰 #柯文哲 #台北市 也許您會感興趣 政治熱門新聞 SOGO收賄案扯到陳唐山 名嘴預言最終下場：太離譜了！ - 政治 韓國瑜野生照再流出 網猛然發現：跟以前不一樣了 - 政治 陳唐山蘇震清疑涉SOGO收賄案 民進黨說話了 - 政治 蔣經國為何選李登輝而不是林洋港？鄭佩芬爆真正原因 - 政治 李登輝真正傳人是誰？網點名5人「她」竟上榜 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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