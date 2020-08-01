新北樹林傳死亡車禍！大貨車撞飛年輕機車騎士 送醫宣告不治 11:222020/08/01 中時新聞網 蘇育宣 、中時、 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北樹林傳死亡車禍。（民眾提供／蘇育宣翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 男機車騎士被大貨車撞飛，送醫急救仍不治。（民眾提供／蘇育宣翻攝） 新北市樹林區還漢路五段附近於今(1日)上午發生一起死亡車禍。據了解為64歲王姓大貨車司機於上午8時許載貨行經新北市樹林區環漢路五段時，疑為搶快違規雙黃線左轉，26歲高姓騎士閃避不及，連人帶車被撞飛後，遭捲進大貨車底部，警消獲報到場後，高男已無呼吸心跳，送醫搶救後仍因傷勢過重宣告不治。警方已封鎖事故現場採證，王姓司機酒測值為0，釐清肇事原因中。 (中時新聞網) #死亡車禍 #宣告不治 #新北 #樹林 #機車騎士 #大貨車 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇稱新北拿2000億 侯回不如修財劃法 04:102020/07/28 政治要聞 新北遙控飛機場 擬遷三鶯二橋下 04:102020/07/28 地方新聞 新北辦國際視訊採購商洽會 搶零接觸經濟新商機 11:012020/07/28 財經 北捷嗆8％董事席次「勿政治操作」 新北捷運公司駁：毫無關係 17:362020/07/28 政治 北捷嗆新北勿政治操作 新北市府回應了 00:252020/07/29 政治 新北視訊採購商洽會 新加坡看準台製口罩、防護衣 16:462020/07/29 生活 從國小扎根 新北衝浪學苑來了 04:102020/07/29 地方新聞 新北施工交維疏失 恐列招標黑名單 04:102020/07/29 地方新聞 無法將北捷股份送新北 柯：我幹了就被打爆 11:502020/07/29 政治 新竹女子離家1個月 新北坪林尋獲 12:272020/07/29 社會 社會熱門新聞 正妹爽死男友出遊狂拍她 用筆電觀看徹底崩潰 網友：「最佳女配角」 - 社會 年輕夫妻爽露營 回家確診肺炎 中標原因曝光 - 社會 海軍上士大戰女士官淫片外流 偷拍士官判賠15萬 她淪加油站打工妹 - 社會 寂寞媳婦搭上60歲公公 互傳超鹹濕簡訊 爽完告他性侵 - 社會 爸爸愛女心切幫達成「亂倫夢想」 協同慘殺男友事後現場激情纏綿 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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