男機車騎士被大貨車撞飛，送醫急救仍不治。（民眾提供／蘇育宣翻攝）

新北市樹林區還漢路五段附近於今(1日)上午發生一起死亡車禍。據了解為64歲王姓大貨車司機於上午8時許載貨行經新北市樹林區環漢路五段時，疑為搶快違規雙黃線左轉，26歲高姓騎士閃避不及，連人帶車被撞飛後，遭捲進大貨車底部，警消獲報到場後，高男已無呼吸心跳，送醫搶救後仍因傷勢過重宣告不治。警方已封鎖事故現場採證，王姓司機酒測值為0，釐清肇事原因中。

(中時新聞網)