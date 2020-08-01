北市信義區吳興街近5年來經常發生車禍及失竊案，但苦無監視器，找不到肇事者，因此為強化社區居民安全，立委費鴻泰促北市優先編足「巷弄監視器」預算，來新增、修護鄰里巷弄監視器系統，促進達到「治安零死角」目標。

日前信義區民眾陳情，昨費鴻泰和雙和里長宋祥輝到吳興街會勘，以解決長期該地區居民治安受威脅的問題，因該地經常發生車禍及失竊案，但因無監視器可調閱影片資料，讓里長及里民常常傷透腦筋。

昨費鴻泰、宋里長和相關單位進行現場會勘，並針對解決治安和社區安全問題討論，參加會勘的官員表示，因目前經費不敷使用，無法馬上解決此增設監視器的問題。

費鴻泰指出，該地無監視器因此無法請警察局專業人士來找出肇事者、偷竊者等資訊，來破案解決治安問題，而為強化台北市「治安無死角」，台北市政府警察局應優先編列110年預算，處理新設、維護地方鄰里監視器，以保障社區人民的居住、交通的安全。

(中時 )