捷運汐止民生線第二期昨通過環評，台北市長柯文哲今表示，北宜高鐵、北宜直鐵、基隆輕軌、汐止民生線、板南延伸線、國道五號，不可能每個都蓋，他認為交通部會出來整合，北宜高鐵應是第一優先。

柯文哲表示，牽涉到台灣東北部交通整合計畫，最後應該還是交通部出來整合台北、新北、基隆、宜蘭等縣市。

至於汐民線跟基隆輕軌重疊問題，柯說，汐止到南港那段有個地方會有六條軌道，「實際執政就知道不可能」，所以他強調還是要整合，不可能每條都蓋，現在問他怎麼看，都是北宜高鐵第一優先。

(中時 )