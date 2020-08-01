汐民線二期環評通過 柯：北宜高鐵應是第一優先 11:542020/08/01 中時 譚宇哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲今表示，捷運汐止民生線及其他軌道建設不可能每個都蓋，北宜高鐵應是第一優先。（譚宇哲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 捷運汐止民生線第二期昨通過環評，台北市長柯文哲今表示，北宜高鐵、北宜直鐵、基隆輕軌、汐止民生線、板南延伸線、國道五號，不可能每個都蓋，他認為交通部會出來整合，北宜高鐵應是第一優先。 柯文哲表示，牽涉到台灣東北部交通整合計畫，最後應該還是交通部出來整合台北、新北、基隆、宜蘭等縣市。 至於汐民線跟基隆輕軌重疊問題，柯說，汐止到南港那段有個地方會有六條軌道，「實際執政就知道不可能」，所以他強調還是要整合，不可能每條都蓋，現在問他怎麼看，都是北宜高鐵第一優先。 (中時 ) #北宜高鐵 #整合 #汐民線 #基隆 #柯文哲 也許您會感興趣 生活熱門新聞 第3號颱風辛樂克來了？氣象局：最快今生成 - 生活 12生肖智商排行榜出爐！老鼠只排第2 屬狗容易被騙 - 生活 搶11色中衛口罩！康是美今上午11點開賣 各通路懶人包 - 生活 今起大變天！2縣市豪大雨特報 吳德榮：下周防劇烈天氣 - 生活 李登輝高齡病逝！命理師驚吐「歹九」背後玄機：差一點 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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