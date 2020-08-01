大陸創作型女歌手許飛，日前為宣傳新節目《中餐廳》，竟把黃曉明和Angelababy的婚紗照，P成自己與黃曉明的婚紗照，未料卻造成反效果，引發諸多網友謾罵，讓她緊急撤掉照片並發出道歉聲明。

許飛微博PO文道歉。（圖／許飛微博）

許飛昨PO文為了宣傳節目《中餐廳》，只見她配的照片是黃曉明的婚紗照，只不過把Angelababy的臉P成自己，原以為可以達到宣傳效果，未料卻遭大票網友留言痛批：「不尊重」，趕緊將照片撤下並PO文道歉，她表示有先知會過黃曉明，起初大家都覺得好玩就好，沒想到卻造成觀感不佳，對此她坦承即便開玩笑也該有分寸，已經對此事自我檢討，並對所有網友致上十二萬分歉意。

雖然刪照並公開致歉，不過多數網友並不領情，紛紛留言痛批：「你不是给網友道歉，是給baby道歉」、「你這麼大個人了，什麼梗該玩？自己心裡没數？人家结婚了都？你好意思」、「你這麼說好像是黄曉明的錯一樣？一點都不好笑」。

(中時新聞網)