高雄警方破獲一起超商竊盜案，一對同母異父兄弟檔，趁著超商大夜班店員一時疏忽，聯手竊取25萬現金，警方獲報後，調閱週遭監視器循線逮人，不到2天就將人犯逮捕歸案，警詢後竊嫌均坦承犯行不諱，全案依竊盜案移送高雄地方檢查署偵辦。

據了解，2名嫌犯為兄弟檔，趁著深夜店員精神不濟，潛入超商後方辦公室，竊取保險箱現金，因用夾鏈袋包裝的25萬現金過厚，未完全投入有投遞孔的保險箱內，2名嫌犯從投遞孔抽出，得手後便快速搭車離去，超商店員點收現金時，才發現遭竊，急忙報警。

警方獲報後，調閱監視器循線調查，發現該兄弟檔竊後曾到六合路刺青店消費，更入住火車站周邊的知名連鎖飯店，並要求該飯店提供最高規格的房型(總統套房)供他們享受，警方連夜徹查，隔日在另一間飯店將2人逮捕並起獲贓款20萬元，嫌疑人表示因居無定所並過者有一餐沒一餐的生活，故才會心生動念竊取超商保險箱內金錢，警方將２人依竊盜罪嫌移送高雄地方檢查署偵辦。

(中時 )