今天是原住民族日，總統蔡英文自從2016年代表政府向原住民族道歉後，也是連續第5年參與原住民族日活動，蔡英文致詞時表示，原住民族歷史是台灣關鍵的起點，希望所有的民眾都能在原住民族日聆聽原住民族的歷史、故事。

原民會今天舉行「原住民族正名26週年紀念回顧論壇」，邀請回復傳統姓名、鄉鎮名或學校名的原住民族分享經驗，據統計，截至今年7月21日為止，使用傳統姓名達3萬1917人，包括946人出生時就使用傳統名字登記戶籍、33萬971人則是回復傳統名字。

原民會指出，過去國民政府威權時期強制冠漢姓氏給原住民族，導致原住民族社會長期面對親族關係混亂及原住民族社會文化的傷害，直到1995年姓名條例修正，承認原住民族有權依據文化慣俗登記傳統名字，法制上終於解決了對原住民族命名文化近50年的壓迫。

原民會接著指出，除了個人名字外，威權時期政府也忽略原住民族對自然環境的歷史淵源與脈絡，擅自以主流社會價值觀點命名，所以原住民族地區內有許多行政區域、機關或學校、道路或山川地景，都充斥著殖民色彩與威權價值，這也是今日論壇要回顧研討的議題。

原民會主委夷將‧拔路兒致詞時說， 8月1日是「原住民族日」，其由來就是1994年8月1日憲法「山胞」正名為「原住民族」的日子，他提及，在這幾年的施政包括原住民禁伐補償、各地的文化健康站、原住民族語言發展法立法等成果，他指出，以禁伐補償為例，就有4萬多族人受惠、預算達19億。

原民會強調，重拾原住民族傳統命名文化不只是名字或符號的改變，事實上這也象徵著傳統名字命名權的重新恢復，代表著民族文化的薪火相傳，個人、空間與集體名稱的正名，都與民族發展與尊嚴具有密不可分的關係。

蔡英文則說，齊聚在這裡，不只是要緬懷歷史，更要互相激勵，展望未來，原住民族陸續找回名字、找回語言、找回文化的同時，相當關鍵的，是要找回原住民族自己的歷史觀點。台灣的其他族群，則有必要學習傾聽、理解這些歷史觀點，期待在原住民族日這一天，所有的台灣人，都能一起來認識原住民族的歷史，聽原住民族的故事。

(中時 )