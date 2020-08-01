總部走復古風，布置成傳統戲院。（黃婉婷攝）

總部內牆也掛上數張偽電影的海報。（黃婉婷攝）

現場民眾只要樂捐就能索取冷泡茶，貼紙則是隨意領取。（黃婉婷攝）

直播主高鈞鈞、網紅四叉貓也到總部參與活動。（黃婉婷攝）

罷免王浩宇運動越演越烈，罷王團隊1日在總部舉行記者會，力挺罷王的信義里長邱仁德指出，總部7月28日已送出3748份連署書給中選會，高過罷免一階門檻3154份，如果中選會要求補件，也隨時能補上7千份，對於只有3個連署點的總部來說，已經算是很好的成績了，「我們是樂觀看待啦！」

邱仁德也表示，未來將會有6到10個固定連署點，也會在不干擾交通、生活的狀況下，於賣場、廟口設置5到20個臨時連署點，增加民眾的便利性。他說，雖然第二階段的門檻為3萬1514份，但總部目標放在8萬份，一次達到最後投票階段的門檻。

活動領銜人、公益傳播基金會執行長唐平榮強調，這並非報復性罷免，而是為中壢「做對的事」，根據前兩天的民調指出，若明天就要投票，約莫能得到28％的支持度，尚在誤差範圍，代表我們非常有機會罷免成功，「為了下一代，不能讓錯誤的價值繼續延續下去！」

本次記者會位於罷王總部，現場販售罷王衣帽、符咒貼紙及冷泡茶等單品，周邊的布置仿舊傳統戲院，擺滿「即將上映」、「今日放映」的海報，這些通通都是網友的創意，會場也聚集各地的直播主，網紅四叉貓也到場參與。

(中時 )