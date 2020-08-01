6立委關說SOGO案收賄 柯：講太多好像落井下石 11:472020/08/01 中時 譚宇哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院爆發集體收賄案，台北市長柯文哲今表示，現在講太多好像落井下石。（譚宇哲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院爆發集體收賄案，6名不分黨派立委涉嫌關說SOGO經營權修法並收賄，昨遭檢調搜索約談，台北市長柯文哲今表示，檢察官沒有一定程度把握，不敢搜索立法院，但他還是等檢察官正式宣布相關證據再評論，現在講太多好像落井下石。 另一方面，新任監察院長陳菊今就任，柯文哲今受訪時一改過去屢屢對陳菊炮火猛攻作風，僅說「我佛慈悲，阿彌陀佛。」 (中時 ) #收賄 #搜索 #柯文哲 #陳菊 #檢察官 也許您會感興趣 政治熱門新聞 SOGO收賄案扯到陳唐山 名嘴預言最終下場：太離譜了！ - 政治 韓國瑜野生照再流出 網猛然發現：跟以前不一樣了 - 政治 陳唐山蘇震清疑涉SOGO收賄案 民進黨說話了 - 政治 蔣經國為何選李登輝而不是林洋港？鄭佩芬爆真正原因 - 政治 許崑源屍骨未寒 議長爭奪種下分裂 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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