立法院爆發集體收賄案，6名不分黨派立委涉嫌關說SOGO經營權修法並收賄，昨遭檢調搜索約談，台北市長柯文哲今表示，檢察官沒有一定程度把握，不敢搜索立法院，但他還是等檢察官正式宣布相關證據再評論，現在講太多好像落井下石。

另一方面，新任監察院長陳菊今就任，柯文哲今受訪時一改過去屢屢對陳菊炮火猛攻作風，僅說「我佛慈悲，阿彌陀佛。」

(中時 )