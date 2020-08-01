安眠藥吃半顆較不傷身？醫破3迷思：恐養成壞習慣。（圖／林志豪醫師提供）

不少現代人有失眠問題，卻擔心吃安眠藥會傷身，腦神經內科醫師林志豪表示，長期睡不好對身體影響也很大，有人認為一次吃半顆較不傷身，但若因此半夜睡不著，爬起來吃另外半顆，恐養成半夜找藥的習慣，另也解開民眾對安眠藥的3大迷思。

林志豪表示，不少現代人有失眠問題，但又擔心吃安眠藥助睡，藥物的副作用對身體健康不好，但其實長期失眠，對身體、大腦造成的負面影響也很大，且透過適當使用安眠藥，反而能讓身體放鬆，好好休息睡覺，因此安眠藥其實也是神隊友。

林志豪指出，任何治療都有風險和好處，因此使用安眠藥之前，建議要經過醫師評估，不要自行購買，或使用他人的安眠藥。而失眠的原因眾多，治療也不一定都會用安眠藥，因為有些人只需培養良好的睡眠習慣，但有些人卻需長期用藥。

林志豪也針對安眠藥常見的誤會作解釋，許多人擔心吃藥會傷身，但相較於不斷陷入失眠問題，配合醫師指示用藥，其實副作用可降至最低；也有人擔心「吃多會依賴，沒吃就睡不著」，但原先沒吃藥你本就睡不著。

林志豪指出，安眠藥越吃越沒效，是否藥物成癮，但其實可能的原因很多，像是憂鬱症的問題，不是吃安眠藥就可以解決。很多人睡前都還在忙工作，真正躺下時腦袋都沒放鬆，當然吃了安眠藥也不見的有用。

林志豪分享，也有人喜歡減輕藥量，先吃一半的藥量，半夜如果睡不著，再補另一半，但這樣的服用方式，其實會養成身體半夜討藥吃的壞習慣，因此建議安眠藥，還是按照醫師指示的劑量吃。

林志豪也解釋，藥物成癮的人背後可能都有些其他原因，譬如重度憂鬱或情緒障礙的，酗酒習慣的，或是不規則服用藥物或喜歡自行調整藥物的，這些都需要醫師去評估用藥方法。

(中時新聞網)