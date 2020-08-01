華航、長榮日前皆推出「類出國」行程，載旅客升空飛行，找回搭機出國的感覺，星宇航空今也在粉絲團揭露，8月7日將推出飛行假期體驗，限量188名，即將由旅遊體驗預定平台KLOOK獨家首賣，並由董事長張國煒親自執飛。

「會修飛機、會開飛機的董事長，他開的飛機你坐過嗎？」星宇航空表示，航班預計航行時間約3小時，旅途中提供的服務，包括K董親自執飛、免稅預購75折、空中米其林、機上電影院、最佳航空新制服獎等。

長榮航空日前推出8月8日飛航的類出國專案航班，選定BR-5288（我愛爸爸）為班號，以Hello Kitty夢想機載旅客由桃園機場起飛，行經日本琉球列島上空與台灣東部海岸再返回桃機；華航則透過「小小空服體驗營」，讓父母陪著孩子搭上，班號CI-8820（爸爸愛你）的60周年彩繪機，環島飛行一圈。2家航空公司的行程開賣後，幾分鐘內就被秒殺。

(中時 )