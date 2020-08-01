高雄巿議會議長7月31日補選，國民黨曾麗燕（前排右四）確定當選，祕書長李乾龍（前排右三）與黨籍議員開心比出巿長補選候選人李眉蓁（前排左四）的3號OK。（曹明正攝）

高雄巿議會國民黨團分裂愈演愈裂，主因是前議長許崑源6月6日驟逝，治喪期間有人運作議長補選，依政治倫理本該副議長陸淑美扶正，卻有人以「拉不到票」，改勸進曾麗燕，許崑源屍骨未寒的權力爭奪，引發大亂鬥。

曾俊傑聲明辭去黨團總召，外界解讀為延燒快2個月的黨團分裂平息眾怒。起因的議長補選，挺他的人認為，保住許崑源身後議長職務是國民黨最高原則，推舉陸淑美在無黨派中恐「拉不到票」，所以才運作「阿姑」曾麗燕。

據透露，正值許崑源治喪期間，陸淑美獲悉這消息，欲與阿姑當面協調，避免造成分裂，但兩人在關鍵的2至4天未能碰面，最後在兩輪的假投票中，陸淑美不敵曾麗燕，因為票數接近，形同火車對撞，分裂危機才延燒迄今。

對於國民黨在許崑源死後10天即進行議長補選假投票，擔任副手的陸淑美曾氣憤「是當作我也死了嗎！」，在她的觀念，全力辦好許崑源後事才是第一要緊的事，但許崑源屍骨未寒即開始權力爭奪，也讓其他同志看不下去。

對阿姑來說，這期間一樣忍氣吞聲，因為議長職位若未能保住，同樣有愧許崑源，甚至不斷遭到中傷，她是因為「有人」叫她出來選，她才會出來。雖一再喊冤卻無力撇清，選議長選到心力憔悴，讓旁人看了覺得相當不捨。

外界分析，議會因為自主，比的是人數，在藍、綠黨團都一樣，即使有資深、有菜鳥，但能選得上，就代表有實力，一旦意見相左，不一定就是資深的說了算，這次高雄巿議會國民黨團分裂危機，恐怕一時間很難平息。

(中時 )