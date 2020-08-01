大批陸配及其子女依舊無法回到台灣，一名在福州工作的陳先生表示，他的太太是廣西陸配，在台居留證到期得重新申辦團聚，移民署卻因防疫為由而無法受理，而他未滿2歲的幼子也在夫妻二人同在大陸，長達8個月沒回到台灣。他直說，美、日等國仍呈高感染狀態，卻能開放來台，政府對於大陸則是拒之千里，很明顯是政治操作，「為何不能一視同仁，政府就是做不對！」

來自台南的陳先生，在福州從事資訊業工作長達8年，期間認識來自廣西的太太，兩人已結婚，並育有一名不滿2歲的小男孩，第二胎也已懷胎4個月。

陳先生說，他與太太結婚已久，在兩岸的結婚登記手續都已完成，但太太的在台居留證到期，必須重辦團聚才能回到台灣，而第二次申請團聚手續也相對較簡單，不需要面訪，只需要將書面資料送呈移民署即可。

陳先生說，夫妻兩人沒想到政府防疫政策呈現的是不平等待遇，不只移民署表明不收件申請二度團聚文件，指揮中心開放回台的路配之子，也必須在2歲以下，他們的孩子還不滿2歲，因此無法回台與家人相聚，「我們上次回台灣已經是去年11月，但比我們更慘的是，還有台配在台灣獨自生子，孩子的爸爸是大陸人，來不了台灣，變成非婚生子女」。

陳先生指出，這半年以來，他與其他台配一樣，不斷打電話詢問移民署、指揮中心與陸委會，三個單位就是互踢皮球，移民署的回應是大陸疫情資訊不透明，無法開放，指揮中心的客服回應也是官腔官調，讓他們一家人是否能返台，到今天沒有結果，讓他氣憤不已，「在大陸的台灣人很多，政府可以多去問問這些人，大陸疫情恐不恐怖，相信能夠掌握」。

陳先生說，讓他不能接受的是，美國、日本等國家現在感染比例還很高，但政府卻開放這些國家人士來台，「你打一個防疫至上的口號，大家都不能進來，我沒話講，你開放高風險地區，低風險不開放，很明顯有某些傾向，為何不能一視同仁？」

陳先生特別提到，他來自深綠的家庭，一直都很支持民進黨，現在防疫政策很明顯就是不公平對待大陸，讓他們一家無法回台與家人相聚，「我今天就事論事，這件事情覺得政府就是做不對！」

(旺報 )