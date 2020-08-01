宜蘭龜山島慶觀光，林佳龍：感受到爆炸性旅遊的威力。（圖／游定剛攝影）

宜蘭龜山島慶觀光，林佳龍：感受到爆炸性旅遊的威力。（圖／游定剛攝影）

宜蘭龜山島慶觀光20周年。（游定剛攝影）

以為名有龜字只有我 蔡閨首登龜山島嗨翻天。(游定剛攝影)

國五及雪隧的嚴重塞車問題，交通部長林佳龍1日也親身體驗到塞車之苦，林佳龍1日上午從台北出發到宜蘭參加龜山島開放觀光20周年慶祝活動，結果搭乘的部長公務車也塞在車陣之中，林佳龍對此表示，端午連假塞車之後，交通部已進行深入檢討，未來則可透過「三鐵共構」交通系統解決雪隧的塞車問題。

林佳龍表示，他上午走國五、雪隧到宜蘭參加活動，充分感受到「爆炸性旅遊」的威力，也相信有很多旅客感受到行車確實非常緩慢，他對此也覺得很不好意思。

林佳龍進一步表示，對於全面改善東海岸的交通問題，交通部將會加速推動公共運輸系統，特別是以宜蘭為中心的「三鐵共構」，包括「高鐵延伸到宜蘭、東部快鐵、台鐵高架化」等，完成之後，大家就可以透過三鐵的交通系統到宜蘭，減少國五、雪隧的塞車現象。

林佳龍還說，上一次的端午連假大塞車之後，交通部已經展開深入檢討，如何能降低國五的負荷，而即將到來的中秋連假，也可以想像到時候國人的出遊量一定會非常大，交通壅塞的情勢嚴峻，交通部將會以嚴謹的態度，針對改善的各項措施上認真檢討，做更大的努力。

(中時新聞網)