渡邊杏和東出昌大宣布會共同養育小孩。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

渡邊杏與東出昌大結婚5年，今年初驚爆男方趁著妻子懷第3胎時偷吃小三，使東出昌大被冠上渣男封號。昨(7/31)日媒報導兩人已辦妥離婚，今兩人發聲明證實此事，知情人指出，東出昌大出軌後，因背負了天價違約金，渡邊杏並未要求一分一毫贍養費或賠償金，也算留給東出昌大後路。

34歲渡邊杏是知名演員渡邊謙的女兒，渡邊謙2018年傳因偷吃與南果歩喊離，未料今年初這股婚變風潮燒到了渡邊杏身上，丈夫東出昌大傳出與2017年合作電影的女星唐田英里佳搞婚外情，當時不只女方未成年，正宮渡邊杏還懷著第三胎。

日媒指出，渡邊杏3年前就發現東出昌大感情不專，在男方矢口否認並發誓下才原諒老公，怎知今年初又發現東出昌大和唐田英里佳曖昧短訊，讓渡邊杏一氣之下帶著小孩分居，昨媒體報導，友人透露，因渡邊杏無法原諒丈夫的背叛，很早就決定離婚，東出昌大則透過朋友向渡邊杏求和，但女方不肯，最後如願斬斷夫妻關係。

今渡邊杏、東出昌大發出共同聲明承認離婚，今後將共同養育3個小孩，兩人的朋友說，孩子的監護權最後判給女方，又因東出昌大鉅額違約金纏身，渡邊杏沒要求任何贍養費，因清楚前夫根本無力支付。

(中時新聞網)