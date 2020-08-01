渡邊杏與東出昌大結婚5年，今年初驚爆男方趁著妻子懷第3胎時偷吃小三，使東出昌大被冠上渣男封號。昨(7/31)日媒報導兩人已辦妥離婚，今兩人發聲明證實此事，知情人指出，東出昌大出軌後，因背負了天價違約金，渡邊杏並未要求一分一毫贍養費或賠償金，也算留給東出昌大後路。
34歲渡邊杏是知名演員渡邊謙的女兒，渡邊謙2018年傳因偷吃與南果歩喊離，未料今年初這股婚變風潮燒到了渡邊杏身上，丈夫東出昌大傳出與2017年合作電影的女星唐田英里佳搞婚外情，當時不只女方未成年，正宮渡邊杏還懷著第三胎。
日媒指出，渡邊杏3年前就發現東出昌大感情不專，在男方矢口否認並發誓下才原諒老公，怎知今年初又發現東出昌大和唐田英里佳曖昧短訊，讓渡邊杏一氣之下帶著小孩分居，昨媒體報導，友人透露，因渡邊杏無法原諒丈夫的背叛，很早就決定離婚，東出昌大則透過朋友向渡邊杏求和，但女方不肯，最後如願斬斷夫妻關係。
今渡邊杏、東出昌大發出共同聲明承認離婚，今後將共同養育3個小孩，兩人的朋友說，孩子的監護權最後判給女方，又因東出昌大鉅額違約金纏身，渡邊杏沒要求任何贍養費，因清楚前夫根本無力支付。
(中時新聞網)
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