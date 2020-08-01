2020三義國小學童領取裕隆三義獎助學金。（裕隆汽車提供／巫靜婷苗栗傳真）

裕隆汽車為培育汽車產業人才，鼓勵青年學子修習機械、電機、電子等汽車產業相關學系，今年起新設置「裕隆汽車青年培力獎學金」嘉惠苗栗縣學子，應屆考取指定學校學系者，每名給予5萬元獎學金，並鼓勵從事志工服務回饋社會，即日起受理申請至9月10日止。

裕隆汽車在苗栗三義設廠，為回饋地方，20年來辦理裕隆三義獎助學金，獎勵三義鄉國小、國中、高中學子，5年前另設立大專院校組獎助學金，凡設籍於三義鄉，成績優異或家境清寒的大專院校及研究所學子均可申請。

裕隆汽車表示，為培育汽車產業人才，鼓勵優秀學子修習汽車相關產業，今年決定將獎助對象從三義鄉擴大至苗栗縣，設置「裕隆汽車青年培力獎學金」，獎助苗栗縣市各高中（職）應屆考取指定學校之汽車相關科系的學子，每名給予獎學金5萬元。

裕隆汽車說明，指定學校分別為臺灣大學、成功大學、清華大學、交通大學、中央大學、中山大學、中興大學、臺灣科技大學、臺北科技大學、臺北大學等10校；汽車相關科系則包含機械工程系、動力機械工程系、電機工程系、電機資訊系、電子工程系、機械與機電系、工業工程管理系。

裕隆汽車提到，另鼓勵獲獎學子能學習回饋社會，獲獎人需於獲獎後1年內從事志工服務15小時，並於完成後提供「志願服務時數證明」以茲憑證。裕隆汽車青年培力獎學金申請辦法及表格請至「裕隆汽車」官網首頁下載，歡迎資格符合之高中職應屆畢業生踴躍提出申請。

(中時 )