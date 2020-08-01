前立法院長王金平1日關心高雄市政，準備了書面建議要給國民黨候選人李眉蓁。（林瑞益攝）

前立法院長王金平1日懷念前總統李登輝，對於高雄市議會前副議長陸淑美7月31日退出國民黨市議會黨團Line群組，王金平說，這無所謂，很多消息是互通的；陸淑美盡心盡力，在程序上完成議長補選，順利達成。

王金平上午在路竹老家受訪，他懷念日前逝世的李登輝，也談到高雄市政與議長補選等事。

王金平說，沒有陸淑美擔任副議長的運作，沒法達成7月31日的結果，她也很用心地協助曾麗燕議員；陸淑美把很多困難點報告給黨部，卻讓很多人以為她是在抱怨或阻擋，這些都非事實。

王金平指出，他不知道拍照是怎樣的情形，陸淑美1日本來要到路竹與他會面，但因為陸淑美的腳受傷，所以，沒有來找他；他會找機會去探視陸淑美。

對於李登輝，王金平表示，感念李登輝生前對台灣各方面的貢獻，特別是建立各種民主制度，推動民主運作，居功厥偉，這讓台灣在民主的基礎上能屹立於世界，讓台灣以民主與經濟聞名。

談到李登輝當年為順利推動修憲，一一拜會國代，曾被國代拒見，在雨中罰站了10多分鐘。王金平說，他稍微有印象，這也表示李登輝的誠意與恆心、毅力；李登輝在設定目標後，會勇往直前，這精神很可貴。

至於李眉蓁，王金平準備了書面建議要給她。媒體問怎麼不早一點送，趕在政見發表會前，王金平說，她也可以在日後提出；他相信李眉蓁對高雄市建設有自己的想法。

王金平認為，李眉蓁因為論文風波，在聲量上，兩人差不多，但陳其邁的正面聲量大一點，李的負面聲量大一點；這會慢慢相互消長，還有整整14天的時間，慢慢看她的發展。李眉蓁陣營日前請王金平幫忙輔選，王金平答應幫忙，但行程還要再排定。

(中時 )