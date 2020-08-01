15年來資策會協助政府攜手各國成立115處海外數位機會中心，今(1)日全國原住民日，資策會在花蓮縣玉里洛合谷部落成立1處數位機會中心，並偕同華碩文教基金會、訊連科技、趨勢科技等資訊企業，與原民部落小朋友共同舉辦「文化與數位典藏夏令營」，提升數位學習的機會，縮短城鄉落差。

今年7月資策會國際處偕同資通訊廠商與花蓮縣玉里洛合谷部落數位機會中心共同舉辦「文化與數位典藏夏令營」，運用所捐贈再生電腦、威力導演軟體進行影片剪輯教學，活動期間也以視訊連線緬甸的數位機會中心，讓學員進行文化交流，分享彼此風土民情，並約定疫情結束後，兩國數位中心學員可以增加交流，培養國際視野。

Taiwan can help！台灣運用資通訊軟實力持續在海外協助國際縮短數位落差，在外交部與國貿局指導下，目前在智利、印尼、秘魯、菲律賓、巴紐、越南、泰國、墨西哥、俄羅斯、馬來西亞、緬甸、寮國及柬埔寨等國家成立了115個數位機會中心，培育超過75萬國外學員，涵蓋中小企業、婦女、孩童及身障人士等族群，成功為亞太地區資訊後進地區及資訊弱勢族群創造改變機會，並在亞太地區建立起綿密的合作網絡。

數位機會中心計畫成功建立公、私部門合作平台，並持續與華碩文教基金會共同合作，派遣國際志工團隊前往海外服務數位機會中心，建立台灣國際公益形象。

資策會國際處長黃瓊雅表示，推廣偏鄉落實數位科技，無線寬頻網路正是發展的關鍵，多年來，資策會智慧系統研究所免費在偏鄉推動i-Tribe愛部落無線寬頻網路，截至目前共協助370個原鄉部落，是全球第一個以國家資源投入建置原鄉部落的戶外免費無線寬頻網路服務。今（109）年與資策會國際處攜手強化「2020原鄉部落，數位關懷」再生電腦捐贈計畫，鼓勵部落加入i-Tribe愛部落網路服務，即可申請再生電腦，整合多方資源，提升原鄉部落數位生活。

為縮短原鄉部落數位差距，資策會國際處致力推動「2020原鄉部落，數位關懷」再生電腦捐贈計畫，帶動企業落實CSR。該計畫獲得華碩文教基金會、訊連科技、趨勢科技等企業大力支持，共募集218台再生電腦、120套威力導演軟體及120套PC-cillin防毒軟體，豐富的數位資源將捐贈給屏東縣原鄉部落小學、花蓮縣原住民部落協會、新北市教育學習協會及台灣豐盛生命國際發展協會，提升數位學習環境，拓展部落青少年數位視野。

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