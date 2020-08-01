蔡耀堂從駕駛出身，更能體會基層問題。（許家寧攝）

蔡耀堂從優良司機被拔擢為站長，繼續為更多北海岸鄉親服務。（許家寧攝）

國光推金山一日券，299元無限次上下車暢遊基隆、北海岸。（許家寧攝）

新北市國光客運金山站長蔡耀堂，原本為1815線往返金山、台北間駕駛，因地處偏遠，十年來站長就換了8人，蔡耀堂臨危受命，放下方向盤，創下首位在地人站長紀錄，每天調度300多班車輛，還要處理排班、客訴等疑難雜症，簡直比開車還累！

頂著平頭、外表憨厚的蔡耀堂，今年50歲，為金山月眉人，育有3女，國中畢業後他就到台北發展，婚後為照顧年邁父母，14年前返鄉並擔任國光客運駕駛，雖笑說「當司機可以載很多小姐！」其實為讓家人好過，他每天來回跑六趟車，也不為苦。

國光公司董事長特助陳永昌說，金山站駕駛、站務員有80人，過去歷任站長為外地人，多抱持過客心態等待輪調，10年內退休、調職多達8人，讓公司很頭痛，因此3年前看上開車細心、態度謙和的蔡耀堂，在地司機成為站長，創下國光少有紀錄

蔡耀堂說，當了主管才知道不輕鬆，相較單純的駕駛工作，除了要管理60多台平假日車班調度、人員排班、檢驗，以及客訴他都要處理；但有了10年的跑車經驗，更能體會駕駛的辛勞，若駕駛想矇混過關，他一眼也能看穿。

他說，昔日國道通勤乘客常因滿座過站投訴，蔡以駕駛經驗，知道問題在座位配置不當，安排零星保留座至最後一站，而非無腦加開車次，巧妙兼顧營運並解決長期客訴問題；對於其他客訴，必調閱監視器，絕不護短，少數「不講理乘客」也會勸駕駛按耐火氣，讓大家都很服氣。

蔡耀堂說，今年受新冠疫情影響，客運生意慘淡，1815線的乘客少了3成多，相較過去假日因應外國旅客還要加班10班車，現在直接「歸零」，也歡迎大家趁疫後振興觀光來到野柳看海、金山老街吃小吃，購買299元的金山一日遊券，當日還可無限次上下車。

(中時 )